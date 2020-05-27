Коронавирус мутирует,но это не опасно для человека

Вирусы постоянно меняются, слегка мутируя с течением времени и по мере распространения. Эти изменения помогают исследователям отслеживать путь коронавируса по Земному шару, но их влияние на способности вируса незначительны.

В романах и фильмах инфекционные патогены мутируют и становятся все более опасными. Но в реальной жизни все происходит совсем не так.

Несколько групп исследователей заявили, что обнаружили новые штаммы коронавируса, называемого SARS-CoV-2. Звучит страшно. Но ни одно из зарегистрированных изменений в вирусе не сделало его более опасным.

Каждый раз, когда делаются подобные заявления, люди пугаются, а эксперты по вирусам спешат объяснить, что изменения в геноме вируса происходят постоянно, и коронавирус не является исключением.

«На самом деле, это просто означает, что все нормально, — говорит вирусолог Кари Деббинк из Университета штата Боуи в Мэриленде. — Вирусы будут развиваться, но не все мутации угрожают здоровью человека».