Хейли Бибер намерена судиться с хирургом, который опубликовал в TikTok ее пластических операциях

Хейли и Джастин Бибер намерены подать в суд на пластического хирурга Даниэля Барретта. Все из-за ролика, в котором он предположил, что 23-летняя модель ложилась под нож.

Как сообщило издание TMZ, сначала администрация соцсети TikTok заблокировала пост хирурга из Беверли-Хиллз. В нем он утверждал, что лицо Хейли так изменилось не с возрастом, а из-за умелой работы бьюти-эксперта. В частности, он предположил, что она сделала пластику носа.





Юристы модели утверждают, что доктор Барретт не имеет права использовать «имя, имидж и образ звезды» для продвижения своего бренда, «распространяя ложные утверждения, что миссис Бибер делала пластическую операцию». Они также обвиняют Барретта в нарушении авторских прав на использование песни Джастина Бибера 2015 года Sorry в своей публикации.

Хейли Бибер (фото 2011 и 2020 годов)

В видео, которое было частью серии роликов «Секреты пластической хирургии», доктор рассказывает о бьюти-эволюции Хейли, сравнивая фотографию 2011 года с более свежим снимком 2016 года.

Обратите особое внимание на нос. Половое созревание или что-либо еще не могло бы изменить черты ее лица так радикально,

— сказал он фолловерам в ролике.

Хейли Бибер (фото 2011 и 2020 годов)

Доктор Барретт также предположил, что супруга Джастина Бибера сделала гениопластику (изменение формы подбородка), увеличила губы и скулы. Юристы Хейли попросили доктора Барретта опубликовать опровержение в течение следующих 24 часов. Если этого не произойдет, звездная пара грозит серьезным судебным иском.

Доктор Барретт же, в свою очередь, сказал, что ролик был снят лишь как учебное пособие для начинающих хирургов и косметологов.

Даниэль Барретт

Ранее Хейли опровергла заявления, что она прибегала к пластике. За несколько дней до публикации того самого видео Барретта она прокомментировала пост в инстаграме (он уже удален), в котором сравнивались две ее фотографии: архивная и свежая. Она утверждала, что все дело в умелом фотошопе и макияже.

Со своим лицом я ничего не делала. Так что, если вы собираетесь сравнивать меня в 13 лет и 23 года, то используйте естественную фотографию, которая не была бы так сильно отредактирована,

— сказала знаменитость.

Джастин и Хейли Бибер