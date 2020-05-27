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Главный раввин Ирана выступил с антиизраильской речью

Главный раввин Ирана Иегуда Гарами выступил по иранскому телевидению с патриотической речью.

Его выступление было частью мероприятий в «день Аль-Кудс», в этом году проходящем без многочисленных антиизраильских демонстраций. В своем послании на иврите раввин обратился к израильтянам «и особенно к Нетанияху»: «Вы не представляете иудаизм и не представляете еврейский народ. Вы представляете только идею политического движения сионизма, идеи и ценности которого противостоят нашей религии и священному учению».

Еврейская община Ирана насчитывает восемь тысяч человек, оставшихся в стране после исламского переворота в 1979 году. Они демонстрируют патриотизм, разграничивают сионизм и еврейство, делегация иранских евреев посетила с соболезнованиями дом Касема Сулеймани после его убийства.

Раввин Гарами назвал его «шахидом, выбравшим путь справедливости».

Оценить искренность руководителей еврейской общины не представляется возможным, поддержка иранских властей — условие выживания в этой стране.

Источник: israelinfo

27 мая, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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