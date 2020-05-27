Что такое экспресс ставки, как делать ставки на экспрессы?

На сегодня ставки типа экспресс – популярный вариант прогнозов. Ключевая особенность – один купон объединяет сразу несколько событий. Главное преимущество – перемножение коэффициентов, поэтому, сделав ставку, клиент может получить щедрый выигрыш.

Поставить экспресс выгодно, делая прогнозы на противостояния с низкими котировками, при перемножении можно получить высокий показатель.

Пример расчета

Допустим, игрок решил спрогнозировать исход 4-х событий. Коэффициенты в них: 1.3, 1.45, 1.5, 1.6. После их перемножения получится 4.52. В итоге, поставив 100 рублей, можно выиграть 452. Размер чистой прибыли – 352 р. Если делать прогнозы на эти же события ординарами, то показатель дохода будет ниже. Поэтому экспресс ставки настолько востребованы.

Ординары требуют больших финансовых вливаний, приносят меньший доход. Например, 4 удачных ставки на события с указанными выше коэффициентами принесут 185 рублей. Причем вложить в прогнозы придется 400.

Именно поэтому ставки на футбол, баскетбол, другие спортивные дисциплины лучше делать экспрессами. Главная проблема – повышенные риски. Если хоть одно событие оказывается неудачным, игрок теряет свои деньги. Возможен и возврат в экспрессе. Это ситуация, когда событие не состоялось или выпал такой исход, который означает, что беттор не проиграл, но и не выиграл. Тогда засчитывается “проход” матча с коэффициентом 1.0.

Советы для экпресс-ставок

Есть ряд простых правил, которые позволяют сделать прогнозы максимально прибыльными. Например, следует отказаться от чрезмерно низких котировок. События с коэффициентом 1.1 или ниже не сильно влияют на размер выигрыша, зато могут не сыграть. Как делать прибыльные экспресс ставки в 1хBet читайте на Betauth.

Купон должен содержать 3-5 событий. Больше – слишком высокий риск. Также откажитесь от хаотичных ставок на футбол, используйте стратегию.

Ограничения для экспрессов

Традиционно есть ряд правил, которые выдвигаются к экспресс ставкам. Например:

Не принимаются прогнозы на противостояния со взаимоисключающими исходами. Ограничение по коэффициенту. Обычно максимальный показатель перемноженных котировок для экспресс ставок не может превышать 5000.0 или 1000.0, даже если математически он получается больше. Ограничения варьируются в зависимости от компании. Купон не может содержать менее 3, более 10 или 20 (зависит от БК) событий.

Зная, как сделать экспресс ставку, клиент сможет быстро найти подходящее противостояние.

Насколько выгодны экспрессы

Зная, что значит экспресс ставка, можно оценить ее выгоду. Главными плюсами являются высокие коэффициенты. Благодаря этому клиент сможет выиграть крупную сумму без серьезных финансовых вложений.