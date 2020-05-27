Башенный кран LIEBHERR 180 EC-H в аренду

Чтобы инвестиции в приобретение башенного крана могли окупиться, дорогостоящая техника должна использоваться на нескольких однотипных объектах. Если планируется возведение только одного сооружения, экономически целесообразнее брать такое оборудование во временное пользование.

Компания Вира-Кран предлагает башенный кран LIEBHERR 180 EC-H в аренду. Техника знаменитого немецкого концерна заслужила самые лучшие отзывы строителей со всего мира. Это высокотехнологичное надежное оборудование, которое не приводит к простоям на стройке и помогает возводить объекты без лишних трудозатрат с максимальной скоростью.

Услуга сопровождается возможностью использования высококвалифицированного персонала для обслуживания и управления машинами. Оперативность реагирования и доставка оборудования в любую точку страны позволяет без проблем планировать строительные работы.

На каких объектах эффективна аренда башенных кранов Либхер

Техника активно используется для серийного строительства коттеджных поселков, для возведения заводов и промышленных сооружений, а также в частном домостроении. С помощью башенного крана на нужную высоту поднимаются грузы. С высокой точностью укладываются межэтажные перекрытия, монтируются кровли, ступени и многое другое.

Техника применяется также и для перемещения грузов в портах. Благодаря этому повышается скорость погрузки/выгрузки товаров, что позволяет сокращать время простоя водных транспортных средств.

Описание башенного крана LIEBHERR 180 EC-H

LIEBHERR — одна из ведущих компаний по производству строительного оборудования. Использование постоянно развивающихся технологий и внедрение новых инженерных решений позволяет производить технику с улучшенными техническими характеристиками. Башенные краны этого немецкого бренда помогают сокращать трудозатраты при возведении объектов любой сложности и выполнять работы за более короткое время. Они легко управляются и поднимают грузы быстрее подобных установок других производителей.

LIEBHERR 180 EC-H модульной сборки может выпускать стрелу на 60 м. Грузоподъемность при этом будет составлять 2200 кг. При вылете стрелы на меньшие расстояния техника сможет поднимать грузы до 10000 кг. Данная модель с электронной системой контроля и энергопотреблением до 56 кВт отлично подходит для средних и больших строительных объектов. Такие краны поворотного типа с частотой вращения 0-0,8 об/мин экономичны и удобны в использовании.

LIEBHERR 180 EC-H быстро собирается и достаточно просто демонтируется без необходимости создания особых условий на стройке. Транспортировка может производиться покомпонентно, в соответствии с порядком последующей сборки элементов.

Особенности аренды в Вира-Кран

Башенный кран – достаточно сложная техника. Для нормального обслуживания и управления нужен квалифицированный специалист, имеющий разрешение на работу с такой техникой. Вместе с оборудованием арендодатель предлагает также и услуги такого специалиста. Благодаря этому, заказчику не нужно тратить время на поиски работника, который сможет достойно выполнять функции по управлению и обслуживанию башенного крана.

Вся техника, которую предлагает компания, может быть доставлена на стройплощадку в самое короткое время. Это возможно, благодаря тому, что все машины находятся в исправном состоянии, в полной готовности к работе в любую минуту. Широкий ассортимент на https://virakran.com позволяет выбирать ту модель техники, которая будет максимально эффективной в конкретном случае.

Почему башенный кран удобно арендовать в компании Вира-Кран

Работа с надежным партнером имеет массу преимуществ:

Доставка выбранной модели осуществляется по всей территории Украины. Транспортировка выполняется специалистами, которые бережно доставят технику и отдельные элементы к ней в указанное место.

Монтаж и демонтаж оборудования осуществляется специалистами компании. Инженеры устанавливают башенный кран посредством крестовины или анкера в базовую высоту. При необходимости сначала проводятся работы по подготовке к монтажу строительной площадки. Установка и демонтаж производятся в строгом соответствии с требованиями техники безопасности. Опытные специалисты знают, как достигать нужной высоты даже в нестандартных сложных ситуациях.

Вира-Кран помогает с оформлением разрешительных документов для установки башенного крана на определенном объекте.

Гарантируется оперативное выполнение ремонта при возникновении такой необходимости.

На арендованное оборудование распространяется сервисное обслуживание.

Обеспечивается быстрое получение заказчиком необходимых комплектующих и запчастей для кранов.

Хорошо организованная логистика, ответственность сотрудников и большой парк техники – залог поставки оборудования в срок, без задержек. Это особенно важно для строительных площадок, где каждый час задержки может выливаться в потери крупных сумм.

Чтобы не платить за потенциал, который невозможно будет использовать, важно выбирать модель, соответствующую стоящим задачам. Квалифицированный консультант Вира-Кран поможет в этом.

Чтобы взять в аренду башенный кран Liebherr, прямо сейчас можно оставить заявку в электронном виде или позвонить по телефону, указанному на сайте. После уточнения сроков и других деталей, подписывается договор. Это не универсальный документ. В каждом случае он составляется индивидуально. После подписания техника отправляется по указанному адресу.

С выходом из строя башенного крана или с задержкой его доставки на площадку может замереть вся стройка. В Вира-Кран хорошо понимают важность технической исправности и возможности полноценной работы такого оборудования. Ответственность и профессионализм чувствуются на каждом этапе сотрудничества с таким партнером. Убедиться в этом можно прямо сейчас. Достаточно просто оставить заявку здесь: https://virakran.com/tower-crane-liebherr/ или набрать указанный на сайте номер.