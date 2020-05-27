Легендарная актриса Светлана Тома сегодня отмечает 71-й День рожденья

Легендарная актриса Светлана Тома сегодня празднует 71-й День рожденья. Коллегу по цеху трогательно поздравил Станислав Садальский и напомнил всем поклонникам какой фильм сделал ее знаменитой.

В 1980 году вышел фильм «Табор уходит в небо»,в котором Светлана сыграла одну из главных ролей. Она так хорошо справилась с поставленной задачей,что ромы приняли ее за свою и задаривали ее украшениями.

«После премьеры цыгане бросали Свете на сцену ювелирные украшения… В 1976 году «Табор уходит в небо» взорвал экраны советских кинотеатров, став лидером проката и собрав в кинозалах около 65 000 000 зрителей. Деньги потекли рекой в казну государства — на обнаженную цыганку Раду одинаково охотно ходили смотреть и толпы неискушенных граждан СССР и толпы пресытившихся жителей других континентов. После премьеры цыгане бросали Свете на сцену ювелирные украшения, которые она до сих пор боится надевать, подозревая, что те краденые.»-рассказывает Садальский.