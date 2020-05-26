В ВОЗ «разочаровались» в противомалярийных препаратах и предупредили о втором пике пандемии коронавируса

Риск второй волны пандемии коронавируса возможен, но, вероятно, человечество еще ждет второй пик на первой. Такую точку зрения высказали во Всемирной организации здравоохранения.

«Мы все еще находимся в середине первой волны COVID-19, то есть в фазе роста заболеваемости», — заявил глава «противоэпидемической» программы ВОЗ Майкл Райан.

Он считает, что повторный пик возможен осенью-зимой, то есть когда начинается сезонная заболеваемость гриппом. Из-за этого сдержать COVID-19 будет намного сложнее, предупредил эксперт.

В свою очередь гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что организация по соображениям безопасности на время отложила испытания хлорохина и гидроксихлорохина, которые применялись как антиковидные средства.

Тем не менее эти препараты «продолжают считаться безопасными» для пациентов с малярией и аутоиммунными болезнями.

В мире насчитывается более 5 млн человек, заразившихся коронавирусом.