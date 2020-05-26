В США испытали очень легкую торпеду. Ее можно запускать с беспилотников

Американская компания Northrop Grumman провела первые испытания прототипа перспективной очень легкой торпеды VLT (Very Lightweight Torpedo), разрабатываемой по заказу ВМС США. Как пишет Flightglobal, новый боеприпас может быть запущен с нескольких типов летательных аппаратов, в том числе с беспилотников MQ-8C Fire Scout.

Разработка VLT ведется с 2016 года. В основу боеприпаса лег проект очень легкой торпеды, подготовленный Лабораторией прикладных исследований Университета штата Пенсильвания. Этот проект был открыт для свободного использования производителями вооружений в 2016 году.

Масса первого прототипа очень легкой торпеды, испытания которого провела Northrop Grumman, составила 104 килограмма. Для сравнения, самая легкая из торпед, стоящих на вооружении ВМС США сегодня, — Mk.54 Lightweight Torpedo — составляет 276 килограммов.

По заявлению Northrop Grumman, носителями торпеды могут быть береговые патрульные самолеты P-8A Poseidon, многоцелевые вертолеты SH-60 Sea Hawk и палубные беспилотники MQ-8C. Последние способны нести полезную нагрузку массой 318 килограммов.

Торпеда VLT не требует специальных систем запуска — ее можно сбросить с носителя. Боеприпас оборудован небольшим парашютом в хвостовой части, необходимым для ориентирования торпеды носом вниз во время падения в воду. Другие подробности о торпеде пока не раскрываются.