Умер король игорного бизнеса Юго-Восточной Азии

Основатель крупнейшей игорной компании в Азии, миллиардер Стэнли Хо умер в возрасте 98 лет, сообщает Reuters со ссылкой на его семью.

Стэнли Хо — основатель одной из самых прибыльных компаний в сфере игорного бизнеса SJM Holdings, которая управляет крупнейшей сетью казино в Макао, административном районе Китая. Компанию оценивают в шесть миллиардов долларов.

Стэнли Хо родился в 1921 году в Гонконге в обеспеченной и привилегированной семье, но уже подростком он испытывал бедность, пишет Forbes. В 1941 году после вторжения Японии в Гонконг Хо бежал в Макао, откуда совершил первую удачную контрабанду товаров в Китай. От бизнесмена и филантропа Британского Гонконга Роберта Хотхуна он получил прозвище «король Макао».

В 1962 году Хо вместе с группой инвесторов основал компанию, получившую эксклюзивное право управлять всеми игорными операциями в Макао до 2001 года. SJM Holdings превратила Макао в крупнейший игорный центр. Сейчас компаниям семьи Хо принадлежит три из шести игорных лицензий в регионе.

В 2018 году Стэнли Хо оставил пост главы SJM Holdings, разделив свою бизнес-империю между разными членами своей семьи — у него 17 детей от четырех браков.