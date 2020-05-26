Ученые создали очень маленький датчик — всего 11 атомов

Теоретически, инженеры могут сделать электронную обработку данных намного более эффективной, переключившись на технологии, которые работают со спинтроникой. Вместо использования электрических сигналов эта технология использует магнитные сигналы для передачи данных. К сожалению, магнетизм слишком сложно применять, особенно в масштабах компьютерных чипов. Магнитную волну можно рассматривать как миллионы игл компаса, исполняющих сложный коллективный танец. Волны не только распространяются чрезвычайно быстро, заставляя их исчезать за считанные наносекунды, но и хитрые законы квантовой механики также позволяют им перемещаться в нескольких направлениях одновременно. Это делает их еще более неуловимыми.

Чтобы изучить эти быстрые колебания, исследователи разработали мельчайшее устройство, состоящее всего из 11 атомов. Основная идея изобретения заключается в том, что устройство мгновенно обнаруживает проходящую магнитную волну и запоминает эту информацию. «Сравните это с ловушкой для мыши», — объясняет руководитель исследования Сандер Отте. «Мышь, как правило, слишком быстрая и слишком маленькая, чтобы ловить ее вручную. Но ловушка реагирует очень быстро и удерживает мышь на месте».