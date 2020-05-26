Россия готовится к прямой войне в Ливии с ее правительством и Турцией

Россия недавно отправила истребители в Ливию, чтобы поддержать воюющих в стране российских наемников, сообщило во вторник Африканское командование вооруженных сил США, ссылаясь на свою оценку.

“Российские военные самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и огонь в наступлении для ЧВК Вагнера, которая поддерживает борьбу Ливийской национальной армии (ЛНА) против международно признанного Правительства национального согласия”, — говорится в заявлении американских военных.

В заявлении сказано, что самолеты прибыли с авиабазы в России после транзита через Сирию, где они были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение.

Минобороны РФ пока не ответило на просьбу о комментарии.

Россия отрицает, что использует наемников за рубежом.

В январе президент России Владимир Путин сказал в ответ на вопрос, сражаются ли в Ливии наемники, известные как “группа Вагнера”, что если россияне и есть в этой стране, то они не представляют государство и не финансируются за счет РФ.

Миссия ООН в Ливии осудила то, что назвала огромным притоком оружия и бойцов в Ливию в нарушение эмбарго на поставки оружия.