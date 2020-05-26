Правительство Ливии дало Хафтару и российским наемникам последний шанс отступить

Около 50 российских военных наемников убито во время проведения последней операции правительственными войсками Ливии.

Армия международно признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии на 48 часов приостановила операции против бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Тем самым Триполи дает возможность избежать эскалации, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что армия правительства не будет наносить удары по транспортным средствам и оборудованию боевиков Хафтара, отступающих к городам южнее Триполи. Однако она продолжит патрулировать территорию и нанесет удар, если ЛНА попытается продвинуться на север. В ПНС добавили, что это «последний шанс для незаконных вооруженных формирований с востока Ливии».

В настоящий момент ЛНА ведет бои с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные Хафтару войска поддерживают Египет и Россия.