Ольга Бузова рассказала, когда планируется свадьба

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что сейчас не считает свадьбу первостепенным вопросом. Об этом она заявила RU.TV.

«Всё нужно делать вовремя. Когда я захочу, тогда это произойдет», — пояснила певица, победившая в номинации «ФАН или ПРОФАН» премии RU.TV.

Она также отметила, что торжество стоит организовывать, когда пройдет пандемия коронавируса и можно будет пригласить гостей.

«Рамблер» писал, что Ольга Бузова в 2016 году развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Долгое время артистка была одна, однако в этом году подтвердила слухи о том, что встречается с популярным блогером Давидом Манукяном, и провела с ним отпуск в Таиланде.