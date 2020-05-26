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Ольга Бузова рассказала, когда планируется свадьба

Бузова высказалась о дате свадьбы с Манукяном
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что сейчас не считает свадьбу первостепенным вопросом. Об этом она заявила RU.TV.

«Всё нужно делать вовремя. Когда я захочу, тогда это произойдет», — пояснила певица, победившая в номинации «ФАН или ПРОФАН» премии RU.TV.

Она также отметила, что торжество стоит организовывать, когда пройдет пандемия коронавируса и можно будет пригласить гостей.
«Рамблер» писал, что Ольга Бузова в 2016 году развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Долгое время артистка была одна, однако в этом году подтвердила слухи о том, что встречается с популярным блогером Давидом Манукяном, и провела с ним отпуск в Таиланде.
26 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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