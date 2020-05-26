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Леди Гага сделала пикантное селфи в стиле садо-мазо

Звезда поделилась откровенным фото в кожаном бюстгальтере с цепями, обнажающим часть ее груди.

Известная певица Леди Гага, которая накануне презентовала дуэтную песню с Арианой Гранде, показала пикантный снимок. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На кадре Гага запечатлела себя в откровенном и дерзком образе. Певица позирует в кожаном микро-топе, обнаженном нижнюю часть ее груди. В нижней части наряда по средине между грудью от бюстгальтера тянутся цепи.

Волосы Гаги выкрашены в розовый цвет, глаза подведенные стрелками, а губы накрашены красной помадой. Фото собрало более 2 миллионов лайков.

26 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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