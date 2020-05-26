Филипп Киркоров потерял еще два миллиона рублей

Филипп Киркоров опять проиграл суд. Группа рабочих подала коллективный иск против певца и потребовала вернуть более 7 миллионов рублей.

Дело рассматривалось в Таганском районном суде, однако суд лишь частично удовлетворил претензии рабочих. Суд обязал Киркорова выплатить строителям более 2,2 миллиона рублей, а также заплатить государственную пошлину.

Журналисты рассказали, что речь идет о коттедже Киркорова, который был построен в Одинцово. Около 3 лет назад рабочие возводили дизайнерскую перегородку у большого бассейна, также провели некоторые работы на балконе, покрасили стены и потолок в игровой зоне. Работа была выполнена в срок, однако артист так и не выплатил деньги строителям.

Певец вместе со своими детьми живет в этом загородном доме уже несколько лет. В большом коттедже Киркорова можно найти открытый бассейн, несколько спален и ванных комнат, гардеробные, теннисный корт, фонтан и огромный гараж.

Отдельная часть дома отведена для прислуги. Кроме того, у Киркорова имеется даже свой личный пляж, а на территории этого коттеджа можно найти маленькую часовню. По какой причине певец не заплатил рабочим, неизвестно.