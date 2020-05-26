Хайди Клум показала, как любимый делает ей маникюр прямо в постели Две трети разработчиков в Кремниевой долине хотели бы уехать и всегда работать удалённо » Чарли Ханнэм снимет фильм о скалолазе и его собаке Чарли Ханнэм сыграет и спродюсирует безымянный автобиографический фильм о скалолазе Бене Муне. В основу картины ляжет книга «Denali: A Man, A Dog, A Friendship of a Lifetime». В основе автобиографии лежит реальная история британца Муна и его верного пса Денали. Приютив щенка смешанной породы, Мун всегда брал Денали в свои поездки. В 29 лет Мун заболел раком, и Денали ни на минуту не покидал хозяина. Вылечившись, Мун был вынужден ухаживать уже за псом, который страдал от того же заболевания. Автором сценария и режиссёром ленты выступит Макс Уинклер.

загрузка...