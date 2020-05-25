«  
  »

Знаменитый «Ангел и Демон» снова снимутся вместе в черной комедии

Майкл Шин и Дэвид Теннант снимутся в комедии про карантин

Актеры, подписались на новый совместный телепроект.

Как сообщает Variety, Шин и Теннант исполнят главные роли в комедии под названием «Staged» («Инсценировка»), которая готовится британским телеканалом BBC One. Это история о театральных артистах, репетирующих новый спектакль, а когда объявляется карантин из-за пандемии коронавируса, они продолжают репетировать дистанционно, что приводит к взаимному недопониманию и казусам.

Сериал будет состоять из шести коротких (всего по 15 минут каждый) эпизодов. Первый выйдет уже в июне.

25 мая, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  