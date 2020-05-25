Знаменитый «Ангел и Демон» снова снимутся вместе в черной комедии

Актеры, подписались на новый совместный телепроект.

Как сообщает Variety, Шин и Теннант исполнят главные роли в комедии под названием «Staged» («Инсценировка»), которая готовится британским телеканалом BBC One. Это история о театральных артистах, репетирующих новый спектакль, а когда объявляется карантин из-за пандемии коронавируса, они продолжают репетировать дистанционно, что приводит к взаимному недопониманию и казусам.

Сериал будет состоять из шести коротких (всего по 15 минут каждый) эпизодов. Первый выйдет уже в июне.