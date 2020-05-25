Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса

Французского актера Жерара Депардье , который несколько лет стал российским гражданином, в РФ признали пострадавшим от эпидемии коронавируса. Француз теперь сможет рассчитывать на поддержку государства. Кроме того, актеру предоставили отсрочку на уплату налогов.

Однако, как заявил представитель Депардье, актер не собирается воспользоваться государственными программами.

«Жерар Депардье, как индивидуальный предприниматель — деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу», — подчеркнул представитель. По его словам, Депардье может подать соответствующую заявку и получить помощь от государства, однако он заранее оплатил все налоги и остальное, причем платежи были проведены уже после того, как российское правительство заявило о поддержке малого бизнеса.

Представитель добавил, что правительство РФ не освобождало индивидуальных предпринимателей от уплаты налогов и сделало лишь отсрочку, поэтому Депардье не видит смысла тянуть время выплат, и именно по этой причине заранее провел все платежи. Напомним, что после получения гражданства Депардье какое-то время даже жил в России, и у него была прописка в Саранске, в самой обычной квартире.