Wi-Fi-пароли почти от всех аэропортов мира собрали на интерактивной карте

Не во всех аэропортах мира можно бесплатно пользоваться интернетом в течение долгого времени. Что делать, если вы приехали за несколько часов до вылета, быстро прошли все предполетные формальности, прогулялись по магазинам и у вас осталось много свободного времени? Тут-то и пригодится заветный пароль к Wi-Fi, и узнать его легче, чем вы думали.

Блогер, путешественник и эксперт по кибербезопасности Анил Полат собрал все данные о точках доступа к интернету в воздушных гаванях мира и поместил их на интерактивной карте. Нажимаете на значок самолета в месте нахождения нужного вам аэропорта и получаете наименования сетей Wi-Fi и пароли к ним.

Пользователи могут поделиться на этом ресурсе паролями, благо их меняют очень редко — несколько раз в год. Зато карта регулярно обновляется и дополняется.