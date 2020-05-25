Во время пожара погиб российский рэпер

В Санкт-Петербурге во время пожара в собственной квартире в Выборгском районе погиб участник группы Bad Balance Роман Алексеев. Ему было 43 года. Об этом в Instagram написал основатель Bad Balance Влад Валов.

«Купера больше нет… 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив…», — сообщил Валов.

Роман Алексеев — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист. Автор альбома «ЙЯ».