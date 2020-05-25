Во многих городах Украины прошли акции протеста против политики Зеленского

Вчера, 24 мая, в Киеве, Львове, Николаеве, Днепре, Запорожье и других городах на мирные демонстрации собрались тысячи украинцев,выступая против политики Владимира Зеленского. Люди выражают свое недовольство капитуляцией перед Россией.

«Год Зеленского – это год реванша и мы каждый день в этом убеждаемся! Поэтому 24 мая в 14:00 выходим на Майдан или на площади своих городов – остановим реванш вместе!» – говорится в сообщении организатора акции. В то же время в пресс-службе Министерства внутренних дел прокомментировали акцию протеста в Киеве:

«Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Обращаемся к организаторам и участникам с просьбой соблюдать карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок».

Примечательно, что жители Кривого Рога вышли на акцию «Стоп реванш» на 95 квартале возле Стелы Героев. Организаторы акции в этот городе указали, что именно 20 мая – годовщина президентства Владимира Зеленского. По этому случаю, как отметили криворожане, они готовы выразить свой протест против реваншистских, капитулянтских и других позорных и угрожающих Украине и ее государственности решений власти.