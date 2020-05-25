Вдова актера Караченцова пожаловалась на нехватку денег

Вдова российского актера Николая Караченцова призналась, что ее доходы не могут покрыть всех расходов. Людмила Поргина подчеркнула, что раньше жила на деньги, которые получала за участие в различных ток-шоу, однако из-за эпидемии коронавируса лишилась источника дохода.
«Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта», — рассказала вдова артиста. По ее словам, все это требует огромных затрат, и животным невозможно объяснить, почему она не может их накормить.
Впрочем, Поргина отметила, что сейчас ей помогает сын, и именно он является кормильцем. Уже много недель Людмила живет на своей даче в Подмосковье и соблюдает режим самоизоляции, однако признается, что ждет отмены карантинных мер, поскольку хотела съездить в монастырь. По ее словам, в такой затворнической жизни многое раздражает, иногда даже собственные внуки действуют на нервы.
Однако она учится мириться с ситуацией и старается меньше злиться и раздражаться по пустякам. Сейчас ей очень хочется съездить в монастырь и пообщаться с монахами, проникнуться святым местом. В режиме самоизоляции Поргина старается вести здоровый образ жизни и даже делает зарядку. Она признается, что именно физическая активность помогает ей оставаться в хорошей форме.
Leave a Reply