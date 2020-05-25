В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев). Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета (РБК ознакомился с исследованием). Такой результат за квартал — рекорд за последние пять лет наблюдений (их исследователи проводят с первого квартала 2015-го).

В пресс-службе Минприроды подтвердили, что выводы Finexpertiza совпадают с данными Росгидромета (служба входит в структуру министерства).

Рекордным по количеству случаев загрязнения воздуха в годовом измерении стал 2018-й — тогда было зафиксировано 90 случаев (86 высокого загрязнения и четыре экстремально высокого). Таким образом, только за первый квартал 2020 года выполнена половина «нормы» пикового 2018 года и три четверти показателей 2019 года. Но экстремально высоких выбросов в январе—марте 2020 года не было, уточняется в исследовании.

По данным Finexpertiza, основные источники загрязнения — предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее пострадавшие регионы — Бурятия (21 случай), Забайкалье (восемь) и Красноярский край (семь). Названия конкретных предприятий представитель аудиторско-консалтинговой компании не раскрыл.