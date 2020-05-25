Ученые предложили выявлять депрессию при помощи социальных сетей

Ученые из Медицинской школы Брайтона и Сассекса рассказали, что соцсети можно использовать для идентификации людей с явными симптомами депрессии.

Как пишет издание Planet Today, Instagram и Facebook в данном случае подходят оптимально, так как в них пользователи постоянно обновляют контент и делятся даже самыми сокровенными переживаниями с подписчиками.

Анализ контента в социальных сетях используется для таргетинга, который распределяет рекламу. Такие же алгоритмы можно применить и для психологических исследований. В ходе опыта специалисты изучили страницы более 200 пользователей разных полов и расовой принадлежности в возрасте от 18 до 30 лет.

Все они размещали новый контент минимум три раза в день. «Некоторые участники исследования предпочитали публиковать только юмористические изображения и различные снимки с повседневной жизни. Более 55 процентов пользователей регулярно делились с подписчиками переживаниями и предлагали в комментариях оставлять советы и пожелания.

«Контент такого типа может позволит выявлять депрессию на разных стадиях и использовать материалы для таргетинга при рассылке социальной рекламы», — рассказала представитель Медицинской школы Брайтона Элизабет Форд.