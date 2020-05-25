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Трамп: «Я — худшее что случалось с Россией»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Кремль не хочет его победы на президентских выборах
Об этом он заявил в интервью Full Measure.

По словам Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин несмотря на то, что хорошо к нему относится, не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок.

«Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я в ладах с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Но, думаю, он хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы» — сказал Трамп.

Президент США добавил, что его победы на выборах не хочет и Китай. Причины он не уточнил.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020.

25 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, США ﻿
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