США пообещали первыми выпустить вакцину от COVID — 19

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что США первыми в мире разработают вакцину от коронавируса

По его словам, США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19.

«Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину. Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ. А президент обещал, если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром», — сказал О’Брайен.

В то же время советник Дональда Трампа не исключает, что Китай попытается украсть данные об американских разработки. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.