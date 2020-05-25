США могут потерять треть сланцевой нефтедобычи

В этом месяце цены на нефть в США выросли более чем на 75%, но рассчитывать на быстрое восстановление добычи со стороны сланцевых компаний не приходится.

Быстрый разворот на нефтяных рынках обнажает ахиллесову пяту сланцевой отрасли — молниеносное снижение добычи. Фонтаны сырья так быстро иссякают, что компаниям нужно постоянно бурить новые скважины, чтобы поддерживать добычу.

А они этого не делают. Число действующих буровых в США упало до исторического минимума после того, как спрос на энергоресурсы в мире рухнул на фоне карантинных мер, принятых из-за Covid-19, а добывающие компании сократили расходы, чтобы пережить кризис, из-за которого десятки тысяч людей потеряли работу, а некоторые фирмы обанкротились.

Сланцевые производители быстро останавливают буровые, потому что обвал нефти подорвал денежный поток, необходимый для аренды оборудования и выплаты зарплат обслуживающему его штату. Забегая вперед, можно предположить, что руководство не захочет вновь увеличивать число буровых вопреки повышению цен на нефть, боясь снова наводнить рынок сырьем и спровоцировать очередной кризис.

Прогнозы добычи

Без бурения новых скважин добыча нефти на сланцевых месторождениях США, вероятно, упадет более чем на треть в этом году до менее чем 5 миллионов баррелей в сутки, показывают прогнозы аналитической фирмы ShaleProfile Analytics. В результате влияние США на мировых нефтегазовых рынках существенно снизится, и возможности президента Дональда Трампа использовать нефть в качестве геополитического оружия будет нанесен серьезный удар.

Америка настолько зависит от нового бурения, что 55% сланцевой добычи в стране обеспечивают скважины, пробуренные за последние 14 месяцев, отмечает ShaleProfile.

Понять, как резко иссякают сланцевые скважины, помогут такие цифры: менее 20% ожидаемого в этом году совокупного снижения добычи нефти в США произойдет за счет закрытия существующих скважин, прогнозирует IHS Markit Ltd. В основном же снижение добычи станет прямым результатом отмены проектов бурения.

«Если вы хотите быть в авангарде и быстро расти, добиться этого можно существенно наращивая число новых скважин», — говорит аналитик IHS Рауль Леблан. Но когда бурение останавливается, резкое сокращение добычи создает «эффект похмелья».