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Space X впервые за 9 лет ртправит астронавтов на МКС с территории США

SpaceX впервые за девять лет отправит космонавтов NASA в космос с территории США. Высокопоставленные чиновники космического агентства уже встретились с представителями компании Маска для окончательной проверки космической капсулы накануне своей первой миссии 27 мая.

Наконец, NASA дало «зеленый свет» на полет, который состоится с исторической стартовой площадки комплекса LС-39A во Флориде. Астронавты прибудут на Международную космическую станцию ​​на следующий день после вылета. Оба космонавты находились в жестком карантине — «самом длинном в истории космической программы». Мужчин дважды тестировали на COVID-19 и, вероятно, осмотрят еще раз перед стартом. Если миссия SpaceX будет успешной, Штатам больше не придется покупать места на российских ракетах «Союз» для отправки астронавтов на МКС.

25 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Мир, Наука, Новости, США ﻿
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