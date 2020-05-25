Пугачева и Галкин удивили публику своими занятиями на карантине

Известная певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин занялись сельским хозяйством. Знаменитости с гордостью демонстрируют первый урожай. По словам Галкина, теплицы поставить на участке решила его жена. Там растут помидоры, сладкий перец, морковь, редис.

Самоизоляция Примадонне пошла на пользу. Певица ходит по участку в обтягивающих джинсах, укороченной куртке и неизменных рокерских перчатках. В свои 71 она цветет и пахнет. Максим Галкин не зря разбил на участке яблоневый сад, ведь у его жены с яблонями связаны самые теплые воспоминания. «Самое яркое дачное воспоминание — это высокая трава, я сижу маленькая, а на меня катятся огромные яблоки. Это было в Яблочный Спас. Упустили ведро, а мне казалось, что на меня вот эти все огромные яблоки катятся. Если не спится мне, то я сразу туда — в детство и на дачу! «, — рассказала Алла Борисовна.

В шоу-бизнесе думают: неужели звездная пара решила заняться фермерством в промышленных масштабах? У Галкина целый гектар земли, во время пандемии коронавируса можно хорошо заработать. Редис, выращенный самой Аллой Пугачевой, будут с руками отрывать. Примадонна разбирается в сортах огурцов. Она уверена: чем длиннее, тем вкуснее. Специалисты советуют Пугачевой пойти еще дальше — открыть экоресторан, где будут готовить блюда из экологически чистых продуктов по рецептам Примадонны.