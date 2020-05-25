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Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса

Противомалярийное средство гидроксихлорохин увеличивает смертность больных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения. Больные были разделены на четыре группы, в каждой из которой пациентам прописывали гидроксихлорохин, хлорохин или их аналоги в сочетании с антибиотиками или без них. В результате выяснилось, что противомалярийные лекарства не только не показали эффективность, но и увеличили смертность.

10 698 человек или 11,1 процента из общего числа пациентов скончались. Оказалось, что в принимавших гидроксихлорохин и его аналоги группах смертность составила от 16 до 23,8 процента, тогда как в контрольной группе ее показатель остался на уровне 9,3 процента. Большая часть летальных случаев была вызвана обострением сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты заявили, что проведенное исследование достаточно репрезентативно, чтобы говорить об опасности использования противомалярийных препаратов при лечении COVID-19. Ученые подчеркнули, что проанализированные о больных коронавирусом данные были получены из 671 клиники, расположенной в Северной Америке, Южной Америки, Европе, Азии, Африке и Австралии.

25 мая, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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