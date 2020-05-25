Первый в истории гражданский конвертоплан запущен в производство

Итальянская авиастроительная компания Leonardo наконец–то готовится к серийному выпуску первого гражданского конвертоплана AgustaWestland AW609.

Девятиместный гражданский самолет AW609 способен совершать перелеты на расстояние до 1850 км со скоростью более 550 км/ч, поднимаясь на максимальную высоту в 7,6 км. Летательный аппарат с поворотными двигателями объединяет в себе лучшие характеристики самолета и вертолета, поскольку способен вертикально взлетать и садиться, а на высоте использовать роторы для горизонтальной тяги.

Это делает возможным его использование даже на небольших площадках в центральных районах города. Помимо того, что он летит гораздо быстрее вертолета, используя два массивных двигателя Pratt & Whitney Canada PT6C–67A, AW609 также имеет противообледенительное покрытие и функцию повышения давления при движении на большой высоте.

Компания Leonardo уже завершает процесс сертификации проекта конвертоплана AgustaWestland и в ближайшее время планирует начать продажи. Вообще было анансировано, что это произойдет в декабре 2019, но диспозиция с Covid–19 помешала итальянцам… А теперь, вроде как все налаживается.

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