Обзор самого оригинального и эффективного женского оружия для самообороны

1. Кольцо–пистолет

Вещица, полная сюрпризов.«3-в-1»: украшение, антиквариат и необыкновенный револьвер 6-го калибра. Эта убийственная красота сделана в Англии в 1870 году. Поклонницам Шерлока Холмса посвящается.

2. Бюстгалтер–огнемёт

Грозное сценическое оружие эпатажной Леди Гага добавит огоньку любому образу. Возможно, такой лифчик и не станет верным «спутником» на каждый день, но зажечь на вечеринке точно поможет.

3. Кольца–кастеты

За своё счастье нужно бороться. Особенно, когда дело касается любви. Правду говорят, что в ней – как на войне. И знаком блистательной победы может стать необычное кольцо для помолвки в виде кастета. Сразу четыре колечка с четырьмя бриллиантами недвусмысленно намекнут соперницам, с кем они имеют дело. А название «Пока смерть не разлучит нас» будет напоминать вам и любимому «трофею» о святости уз брака.

4. Жалящий бриллиант

Слабый пол всегда отличался особой изощрённостью, особенно если это касалось женского оружия во всех смыслах этого слова. Кольцо для помолвки «Киллер» ? это не шутка. Это настоящий бриллиант, который, высоко выступая над оправой, способен превратиться в потенциально смертельное оружие. Создал его Тобиас Вонг (Tobias Wong). Бриллиант даже в один карат способен разрезать кожу до кости ? чем больше карат, тем глубже рана.

5. «Бомбовый» клатч

Сверкающий аксессуар не сможет не обратить внимания на себя и свою обладательницу. Ведь не каждый день увидишь в изящных ручках не то булаву, не то маленькую подводную мину. А если кто-то вздумает покуситься на вашу безопасность, миниатюрная сумочка может послужить неплохим шипованым оружием.

6. Помада против хулиганов

Такой помадой не накрасишь губки, зато она может защитить свою хозяйку от злодеев, устроив им электрошоковою взбучку в 350 тысяч вольт. В стильный футляр также встроен фонарик. Истинный must-have для всех женщин.

7. Опасная сумочка

Сумочка-кастет идеально дополнит роково – хулиганский наряд. Хотя её классический дизайн и вместительность подойдут и под офисный костюм. А оригинальная ручка будет напоминать коллегам и начальству о вашей бунтарской натуре. Кто знает, может и зарплату повысят?

8. Газовый iPhone

Телефон можно легко превратить в средство самообороны благодаря специальному чехлу со сменным перцовым картриджем. С ним можно чувствовать себя спокойно, если однажды придётся прогуляться ночью по неблагополучным районам. Выпускаются такие чехлы в четырёх цветовых вариантах. От случайного нажатия на картридж в них предусмотрена система защиты.

9. Чехол для смартфона с электрошокером

Чехол для смартфона может быть оснащён не только газовым баллончиком, но и электрошокером. Своё название Yellow Jacket он получил в честь жалящей осы. Электрошокер включается моментально, поэтому можно не беспокоиться о своей безопасности.

10. Женский электрошокер

Недавно арсенал женских средств для самообороны пополнился специализированным электрошокером стильного дизайна с разными цветовыми вариациями, вплоть до леопардовой расцветки. Радиус его действия 4,5 метра. Но это ещё не всё. Теперь это 2-в-1 ? музыкальный плеер и электрошокер, Taser MPH.

11. Женский пистолет «Dior 001»

И всё же, пусть главным женским оружием остаётся красота, острый ум и заботливость.

Голландский дизайнер Тед Нотен (atelier Ted Noten) придумал концептуальный пистолет Dior 001, «заряженный» всем тем, что необходимо иметь «в кобуре» настоящей женщине.

Dior 001, женский пистолет-косметичка

Dior 001, пистолет, заряженный женскими штучками

Так, белый корпус пистолета для безупречно красивого тайного агента таит в себе: отделение для таблеток (витаминов), шпильку с жемчугом, блеск для губ, USB-флешку, маленькое зеркальце, тушь для ресниц и даже 100-граммовый слиток серебра. Наверное, на тот случай, если «тайный агент» настолько увлечется шоппингом, что забудет о своем лимите наличных денег.

Концептуальная косметичка для женщин от мужчин

Тед Нотен знает, что нужно женщинам

Dior 001, пистолет с таблетками, флешкой и косметикой