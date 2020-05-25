Нина Добрев засветила упругие ягодицы в джинсовых мини-шортах

31-летняя актриса Нина Добрев знает, как путешествовать во время карантина и при этом оставаться законопослушным гражданином, не нарушая условий домашней изоляции.

На днях девушка выложила летние фотографии на фоне приветственных билбордов, расположенных на въезде в несколько штатов: Невада, Юта и Аризона. Добрев так органично получается на фото, что вполне могла быть стать лицом туристической компании или целого тура под названием «Лучшие штаты вместе с Ниной».

На зависть поклонникам, скучающим на карантине, Нина поделилась лайфхаком заядлого путешественника: «Если вам нужно держаться подальше от людей и при этом оставаться в черте города, в изоляции — разбейте палатку возле дома и отправляйтесь в карантинное путешествие!» Красотка славится своим прекрасным чувством юмора и завидным оптимизмом, за что мы ее очень любим.