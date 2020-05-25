Лобода показала фото без макияжа

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время работает и живет в РФ, прокомментировала слухи о якобы сделанной недавно пластической операции. Об этом она написала в своем Instagram, опубликовав два фото.

«Говорят, я на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не выявлено», — написала певица. Она поблагодарила родителей за гены, а ретушеров — за «особое старание, что приводит к слухам о слабости», которую она якобы питает к пластическим хирургам.