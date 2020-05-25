Лобода опровергла слухи о пластике и показала лицо без фотошопа

Украинская певица Светлана Лобода опровергла слухи о пластике и поделилась снимком, на котором, по ее словам, нет фотошопа. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном селфи запечатлено лицо исполнительницы вблизи. В описании к публикации 37-летняя Лобода заявила, что не делала пластических операций. «Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено», — подчеркнула знаменитость.