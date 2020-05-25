Ирина Шейк снялась в новой рекламе нижнего белья, кое что показав

Ритм, в котором жила индустрия моды, во время пандемии коронавируса, конечно, замедлился, но все-таки жизнь не остановилась. Вот и 34-летняя Ирина Шейк поделилась с поклонниками своей новой работой. Модель снялась в новом рекламном ролике Intimissimi, представляющем модель бра Sveva.

Легкий, комфортный, деликатный и женственный,

— так дополнение в модельной линейке представили на странице бренда.

Напомним, что с итальянской маркой Шейк сотрудничает уже давно — лицом бренда ее выбрали еще в 2007 году, в самом начале своей модельной карьеры, а в 2010 году Ирина стала и официальным амбассадором марки.

В начале этого года она также стала лицом Green Collection — коллекции, созданной с использованием экологически чистых материалов.

Впрочем, сейчас, когда съемок и показов мало или нет вовсе, Ирина все равно не сидит без дела. Свою популярность модель использует, чтобы привлечь внимание к благотворительным инициативам, в том числе акции организации Food Bank New York, которая помогает нуждающимся с едой.

Во время коронавируса, когда многие люди лишились стабильного заработка, такая поддержка для многих становится жизненно важной.

Зато у Ирины появилось больше времени на воспитание дочери Леи, а также общение с поклонниками. Так, недавно Шейк стала гостьей стрима редактора российского Vogue Маши Федоровой. Модель рассказала о своей любви к Нью-Йорку, обучении своей дочери и любимых песнях.