«  
  »

Илон Маск переименовал своего ребенка с X Æ A-12 на X Æ A-ii

Канадской певице Граймс пришлось изменить имя своего сына X Æ A-12 (читается как «Экс Эш Эй-Твелв»). Теперь в документах ребенка зовут X Æ A-Xii. Об этом певица рассказала во время общения с фанатами в инстаграме.

Согласно законам штата Калифорния, где родился X Æ A-Xii, при регистрации имени можно использовать только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы. Поэтому Граймс и отец ребенка Илон Маск изменили A-12, отсылку к любимому самолету-разведчику пары, на A-Xii. «Честно говоря, так выглядит даже лучше», — заявила певица.

Граймс не объяснила, разрешили ли родителям использовать в имени ребенка лигатуру Æ. Возможно, Маска и Граймс заставят еще раз изменить имя их сына в документах, убрав из него Æ.

25 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  