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Эбигейл Ретчфорд ошеломила поклонников горячими кадрами

Эбигейл Ретчфорд снова порадовала поклонников пикантными фото.Можно  утверждать, что именно публикация сексуальных фото в социальной сети является ее постоянной работой. В частности, она зарабатывает около 800 000 евро в год за свои посты в Instagram и Snapchat!

Она переехал в Лос-Анджелес из-за работы в 2014 году, и с тех пор число подписчиков в социальных сетях выросло — сейчас у Эбигейл 9 миллионов поклонников в Instagram.

Эбигейл, родом из Скрантона, США, ранее призналась, что никогда не мечтала о работе моделью.

«Я случайно снялась в одной фотосессии, и фотографии начали распространяться, затем все это привлекло огромное внимание ко мне,»

— объяснила Эбигейл.

25 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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