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Девушка сделала невозможное, омолодив 80-летнюю бабулю вдвое

Девушка сделала невозможное, омолодив 80-летнюю бабулю вдвое. Но это не магия - понадобилась лишь косметика

Визажистка решила порадовать свою престарелую тётю и сумела при помощи одной косметики омолодить её в два раза. Но самое удивительное, что для этого ей не потребовалось много макияжа — она использовала лишь хитрости визажа, которыми охотно поделилась с другими.

Джулия Стронах, визажистка из шотландского города Абердин, создаёт естественные образы девушкам всю свою жизнь, чем и добилась репутации профессионала. В 2019 году её тёте Сандре исполнилось 80 лет, и женщина пришла к племяннице с простой просьбой — скрасить горькую дату, вернув ей молодость, пишет DailyMail.

Девушка сделала невозможное и омолодила 80-летнюю бабулю вдвое. Но это не магия - понадобилась лишь косметика

Джулия Стронах

Девушка охотно исполнила желание любимой тёти, но поделилась с людьми полученным результатом лишь 25 мая 2020 года. По словам Джулии, сама Сандра не хотела выглядеть как «разукрашенная старушка», и Стронах приняла вызов.

Девушка сделала невозможное и омолодила 80-летнюю бабулю вдвое. Но это не магия - понадобилась лишь косметика

Несмотря на то, что кожа и строение лица каждого человека уникальны и Джулия подбирает косметику исходя из этих врождённых особенностей, у неё есть несколько универсальных хитростей, которые она применяет ко всем.

Не исключением стала и тётя. Стронах утверждает, что визуально освежить лицо гораздо проще, чем состарить, а именно это неосознанно делают многие.

Девушка сделала невозможное и омолодила 80-летнюю бабулю вдвое. Но это не магия - понадобилась лишь косметика

Джулия за работой

Первым делом девушка нанесла бабуле на лицо тонкий ровный слой основы — тональник она распределила не только по всей площади лица, но и по шее — это помогло визуально сровнять тон кожи и создать иллюзию молодости.

Затем девушка приготовила смесь из матовых теней для век, подобрав необходимый оттенок и нанесла подводку прямо на открытые веки — Джулия утверждает, что если подводить закрытые глаза, оттягивая кожу, визуально они будут выглядеть старше.

И, наконец, мастер наложила тёте накладные ресницы, подрезав их таким образом, чтобы они редели к краям. Особое внимание Стронах уделила бровям и губам — именно эти части лица позволили добиться наибольшего эффекта омоложения, уверяет она.

Брови Сандры девушка сделала густыми и светлыми.

Хороший и крепкий лоб мгновенно возвращает человеку годы и создаёт видимость молодости и здоровья. Редкие светлые брови нужно мягко корректировать несколькими мазками кисти со средством светло-коричнывого цвета, — сказала Джулия.

Девушка сделала невозможное и омолодила 80-летнюю бабулю вдвое. Но это не магия - понадобилась лишь косметика

Сандра после макияжа

Что касается губ Сандры, то их девушка окрасила в неестественный цвет, но затронула лишь их среднюю часть — так называемый «лук купидона», поскольку помада на краях губ лишь подчёркивает возрастные изменения и делает улыбку «изломанной».

Немного финальных штрихов при помощи пудры с бронзером и вуаля — 80-летняя старушка разом потеряла треть своего возраста, при этом сохранив естественность внешности. Сравните сами.

Девушка сделала невозможное и омолодила 80-летнюю бабулю вдвое. Но это не магия - понадобилась лишь косметика

Джулия утверждает, что преображение её тёти заслуга генетики, ведь Стронах не пыталась ничего изменить в Сандре, а лишь подчёркивала ярки черты её лица, скрывая слабые места. В этом и есть секрет методики мастера.

25 мая, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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