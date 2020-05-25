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Черногория — первая страна в Европе, где нет новых больных коронавирусом

В Черногории больше нет инфицированных коронавирусом
Институт общественного здоровья в Подґорици заявил, что в стране 20 дней не фиксировали новых случаев инфицирования

Первый случай обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.

Руководитель Института Бобан Муґоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашен, если заражений не будет до 2 июня.

В стране зафиксировали 1768 случаев нарушения правил введенных на время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тыс. евро. Население Черногории составляет чуть более 600 тыс. Человек.

25 мая, 2020 | Tags: , , | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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