Черногория — первая страна в Европе, где нет новых больных коронавирусом

В Черногории больше нет инфицированных коронавирусом
Институт общественного здоровья в Подґорици заявил, что в стране 20 дней не фиксировали новых случаев инфицирования
Первый случай обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.
Руководитель Института Бобан Муґоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашен, если заражений не будет до 2 июня.
В стране зафиксировали 1768 случаев нарушения правил введенных на время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тыс. евро. Население Черногории составляет чуть более 600 тыс. Человек.
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