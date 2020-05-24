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В оккупированном Крыму из-за отсутствия воды гибнет до 80% урожая


В Крыму, где из-за отсутствия необходимого водоснабжения существует угроза гибели урожая, пересыхают водоемы и водохранилища.На одном из снимков изображена одинокая лодка в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой.

«Несколько метров глубины, рыба, раки… По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы. оф.капец уже у нас…» — написала блогер.
Такая же печальная картина на здешнем водохранилище.

Почти не осталось воды также в водохранилище Симферополя. «Официально — у нас бедствие. Симферопольское водохранилище вчера», — подписала она опубликованные фото.

24 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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