В Англии в речке нашли загадочные кубики

Интересная история, как водится, произошла в Англии. Уилл Рид, обитатель городка Ковентри, решил разнообразить будни посреди пандемии рыбалкой. На рыбалку он взял своих детей. И магнит, чтобы было чем развлечься, если лов рыбы не удастся. Магнитная рыбалка преподнесла сюрприз.

Общими усилиями Риды выловили 60 загадочных кубиков со странными символами. Что же это такое, неужели послание внеземной цивилизации? Все оказалось проще. Это были индуистские кубики с молитвенными заклинаниями, которые нужно бросать в проточную воду. Они называются янтры. Кроме того, в реке Уилл Рид нашел серебряный жетон.

«Рыбак» теперь собирается вернуться на ту же речку, чтобы узнать, не скрывается ли в иле еще какой-нибудь клад.