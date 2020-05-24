Нарушение сроков плановой вакцинации младенцев грозит новой пандемией

ВОЗ , ЮНИСЕФ и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации сообщают , что из-за нарушения или полной остановки плановой вакцинации около 80 миллионов детей в возрасте до одного года оказались под угрозой заражения корью , дифтерией и полиомиелитом.

Согласно информации трех организаций, из-за пандемии COVID-19 в марте и апреле текущего года вакцинация была в разной степени ограничена или полностью приостановлена в 68 странах мира. Это более половины из 129 стран, по которым имеются данные, причем в список входят как бедные, так и богатые государства.

В сообщении на сайте ВОЗ говорится о глобальном масштабе проблемы и ее беспрецедентности начиная с момента запуска массовых программ иммунизации в 1970-х годах. «Подрыв программ иммунизации грозит аннулировать десятилетия прогресса в борьбе против таких предупреждаемых вакцинами заболеваний как корь», — говорит глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Конкретные причины, препятствующие вакцинации, различны. Некоторые родители не могут или не хотят отвезти детей на вакцинацию из-за карантинных ограничений, недостатка информации или же страха перед заражением COVID-19. Также и сами врачи не могут провести процедуру из-за ограничений на передвижение, занятости в борьбе с пандемией или же по причине недостатка средств защиты.

«Мы не можем вести борьбу с одной болезнью ценой длительного прогресса в борьбе против других заболеваний, — говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе. — У нас есть эффективные вакцины против кори, полиомиелита и холеры. Пока обстоятельства требуют от нас приостановить некоторые усилия по иммунизации, но вакцинация должна быть возобновлена как можно раньше, иначе мы рискуем получить вместо одной смертельной эпидемии другую».