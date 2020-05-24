Меган Фокс снялась в клипе со своим новым возлюбленным

Меган Фокс снялась в клипе группы Machine Gun Kelly, с солистом которой ей приписывают роман после разрыва отношений с мужем.

В сети состоялась премьера клипа Колсона Бэйкера на песню Bloody Valentine. В клипе с первых секунд в кадре появляется Меган, играя роль сумасшедшей подруги рок-музыканта.

После того, как Меган Фокс и Брайан Остин Грин приняли решение закончить отношения, рядом с Меган оказался Колсон Бэйкер. Они стали часто проводить время вместе. У музыканта и голливудской актрисы совсем не дружеские отношения, что расстраивает Брайана, который все еще надеется спасти брак и совсем не хочет развода с Фокс.

Близкие Брайана говорят, что он не готов разводиться с Меган. Грин считает, что ему удастся спасти брак. Пара однажды уже брала паузу в отношениях, после которой их личная жизнь снова наладилась.

«Расставание дается ему очень тяжело, но он делает все возможное, чтобы оставаться позитивным в сложившейся ситуации. Они расставались и в прошлом, а потом опять сошлись. Брайан не собирается подавать на развод. Он пока не готов ходить с кем-то на свидания.

Похоже, он снова надеется на то, что они с Меган смогут договориться. Он дает ей личное пространство и позволяет делать все, что она хочет. Он действительно хочет, чтобы она была счастлива. Брайан считает Меган потрясающей мамой и очень расстроен, что она с кем-то встречается».

Брайан продолжает любить Меган и не верит, что точка в их отношениях поставлена навсегда. Он также высказался и о Колсоне Бэйкере, подчеркнув, что отказывается считать себя жертвой.