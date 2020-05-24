Google добавила в Android подтверждение покупок в интернете голосом

Думаю, даже при большом желании вам не удастся найти более удобного и функционального голосового помощника, чем Google Ассистент. Да, есть ещё Алиса от Яндекса, которая показывает себя только с лучшей стороны, но даже её спектр возможностей уступает решению поискового гиганта. Складывается впечатление, что разработчики Google всегда на шаг, а то и на два впереди всех остальных, ведь именно с них начинается внедрение новых функций и механизмов ещё до того, как пользователи начнут задумываться об их необходимости. Подтверждение покупок голосом – из той же серии.

Google планирует упростить проведение платежей через Google Ассистент, добавив поддержку верификации голосом. Соответствующее нововведение уже появилось у некоторых пользователей, но из-за того, что оно пока находится в стадии заключительного тестирования, воспользоваться им могут не все. Теперь пользователи смогут оплачивать покупки в интернете, которые для них нашёл голосовой ассистент, при помощи собственного голоса без необходимости сканировать отпечаток пальца или вводить код-пароль для подтверждения транзакции.

Онлайн-оплата через Google Ассистент

Кто-то, вероятно, подумает, что в текст закралась ошибка, и голосовое подтверждение на самом деле должно было появиться в Google Pay. Однако это не так. Не все знают, что Google Ассистент имеет встроенную функцию поиска и оплаты нужных товаров, используя для этого привязанную к учётной записи банковскую карту. Таким образом, например, можно покупать вещи в интернете без необходимости заполнять всю контактную информацию вручную. Ассистент автоматически заполнит все необходимые поля, включая адрес доставки, и оплатит заказ.

Как платить через Google Ассистент

-Перейдите в «Настройки» — Google – «Сервисы в аккаунте»;

-Здесь откройте раздел «Поиск, Ассистент и голосовое управление» — «Google Ассистент»;

-В открывшемся окне выберите «Платежи» и включите параметр «Оплата с помощью Ассистента»;

-В строке «Способ оплаты» введите данные своей платёжной карты;

-В строке «Адрес доставки» введите свой домашний адрес, куда будет осуществляться доставка товара;

-При желании можно выбрать подтверждение личности перед оплатой.

Откровенно говоря, возможность совершать покупки с помощью Google Assistant доступна далеко не во всех интернет-магазинах, однако в России эта функция работает. Поэтому, если вам вдруг удастся отыскать такую торговую площадку, где поддерживается автозаполнение данных с помощью Google Ассистента, вы увидите, насколько это удобно и, что немаловажно, безопасно, поскольку вся информация о заказе будет тщательно зашифрована, а на почту вам поступит письмо с дополнительными сведениями.

Подтверждение покупок на Android

Функция подтверждения покупок голосом гораздо перспективнее, чем может показаться на первый взгляд. Мало того, что голос относится к биометрии наравне с отпечатками пальца и лицом, так он ещё и максимально удобен для верификации значимых действий. Ведь, как оказалось, некоторые пользователи переживают, что технология распознавания лиц может наносить вред их глазам из-за ИК-сенсора, просвечивающего лицо, а передавать свои отпечатки очень многие не хотят, поскольку считают, что они отправятся напрямую к американским спецслужбам.

Насколько надёжен голос? Я думаю, что очень надёжен. Во-первых, нужно учесть, что современные банки используют голоса своих клиентов для их идентификации. А, во-вторых, у Google настолько обширная база голосов, что она наверняка научилась правильно их анализировать и отличать. Не последнюю роль в этом процессе сыграли программные алгоритмы и искусственный интеллект, с которыми у поискового гиганта тоже проблем нет. Поэтому я бы не сомневался в том, что голосовая верификация – один из самых надёжных способов подтверждения личности.