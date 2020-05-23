Юморист Анатолий Трушкин госпитализирован в тяжелом состоянии

78-летнего юмориста Анатолия Трушкина госпитализировали 9 мая в одну из клиник Москвы. У него был диагностирован коронавирус. Трушкин находится в реанимации.

Художник Никас Сафронов раскрыл подробности о состоянии юмориста: «Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии. Я буквально вчера разговаривал с главным врачом больницы. Она надеется, что доктора справятся. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов. Но он дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске. А еще у Толи повышенное давление: 140 на 80. Обычно у него оно ниже».

По словам Сафронова, коронавирусом заразились и близкие Трушкина, но болезнь у них протекает сравнительно легко. «Толина жена Наташа тоже заболела. Сдала анализы на коронавирус. Оказалось, у нее положительный результат. Она сейчас пьет антибиотики. Температура у нее очень низкая — 35,5. Но Наташа держится. И молится за то, чтобы Толя поскорее поправился.

Говорит, что у нее все время зажжена лампадка. И я молюсь, чтобы он побыстрее выздоровел. Недавно был в Ульяновске, в церкви Святой Анны, в строительстве которой когда-то принимал активное финансовое участие, и попросил, чтобы священники читали молитвы за Трушкина и за его супругу», — сказал Никас Сафронов.