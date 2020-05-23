В НАТО назвали условия возобновления Договора по открытому небу

В Организации Североатлантического договора назвали условие, при котором Штаты вернутся к соблюдению Договора по открытому небу, одной из сторон которого является Россия.

Это произойдет, если РФ допустит НАТО к выполнению полетов у восточных рубежей альянса — то есть в районе Калининграда. Это требование также распространяется на воздушные задания возле границ Грузии, отметили в НАТО.

Страны альянса «согласны с тем, что все государства, подписавшие договор, должны полностью исполнять обязательства по нему». В НАТО считают, что Москва делает это только частично.

В свою очередь верховный комиссар Евросоюза по внешним делам Жозеп Боррель призвал Вашингтон «пересмотреть решение» о выходе из ДОН.

Соглашение разрешает его 34 государствам-участникам проводить взаимные облеты чужих территорий. РФ присоединилась к договору об открытом небе в 2001 году.