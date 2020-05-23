«  
  »

Стало известно, какой романтичный сюрприз сделала Меган Маркл принцу Гарри

Совсем недавно 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отметили вторую годовщину со дня свадьбы, сделав другу для друга запоминающиеся подарки. Каждый раз, когда подходит какая-нибудь дата, супруги подходят к подаркам с особым энтузиазмом. Инсайдер журнала People рассказал, как они отметили день рождения Гарри в прошлом году.
Они всегда дарят друг другу невероятно романтичные подарки. В прошлом году Меган воссоздала на заднем дворе их с Гарри африканские приключения. Ботсвана очень много значит для них, особенно для Гарри. Меган захотела «перенести» его туда в день рождения, поэтому она купила палатку, спальные мешки, приготовила ужин и тем самым воссоздала Ботсвану, где они влюбились друг в друга,— рассказал информатор.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

В начале своего романа Меган и Гарри вместе ездили в Ботсвану — принц пригласил свою девушку, за которой только начал ухаживать, присоединиться к его поездке в Африку.
Мы разбили лагерь под звездным небом. Она присоединилась ко мне на пять дней в этой поездке, что было совершенно фантастично,— рассказывал Гарри в одном из интервью.

Принц Гарри и Меган Маркл

На недавнюю вторую годовщину брака герцогиня Сассекская сделала подарок мужу своими руками — открытку, написав в ней о своей любви.
Они любят сами делать традиционные свадебные подарки. Первая годовщина свадьбы была бумажной, и Меган написала свадебную речь, вставив ее в рамку. А в этом году они оба подарили друг другу подарки из хлопка,— рассказал инсайдер.

Ранее источники из окружения Меган и Гарри сообщали, что среди подарков в этом году также были цветы и кольцо.

23 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  