Стало известно, какой романтичный сюрприз сделала Меган Маркл принцу Гарри

Совсем недавно 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отметили вторую годовщину со дня свадьбы, сделав другу для друга запоминающиеся подарки. Каждый раз, когда подходит какая-нибудь дата, супруги подходят к подаркам с особым энтузиазмом. Инсайдер журнала People рассказал, как они отметили день рождения Гарри в прошлом году.

Они всегда дарят друг другу невероятно романтичные подарки. В прошлом году Меган воссоздала на заднем дворе их с Гарри африканские приключения. Ботсвана очень много значит для них, особенно для Гарри. Меган захотела «перенести» его туда в день рождения, поэтому она купила палатку, спальные мешки, приготовила ужин и тем самым воссоздала Ботсвану, где они влюбились друг в друга, — рассказал информатор.

Принц Гарри и Меган Маркл

В начале своего романа Меган и Гарри вместе ездили в Ботсвану — принц пригласил свою девушку, за которой только начал ухаживать, присоединиться к его поездке в Африку.

Мы разбили лагерь под звездным небом. Она присоединилась ко мне на пять дней в этой поездке, что было совершенно фантастично, — рассказывал Гарри в одном из интервью.

На недавнюю вторую годовщину брака герцогиня Сассекская сделала подарок мужу своими руками — открытку, написав в ней о своей любви.

Они любят сами делать традиционные свадебные подарки. Первая годовщина свадьбы была бумажной, и Меган написала свадебную речь, вставив ее в рамку. А в этом году они оба подарили друг другу подарки из хлопка, — рассказал инсайдер.

Ранее источники из окружения Меган и Гарри сообщали, что среди подарков в этом году также были цветы и кольцо.