Сильвестр Сталлоне срочно продает свой особняк

Звезда голливудских боевиков Сильвестр Сталлоне выставил на продажу свой особняк в калифорнийском Палм-Спрингс.

Отмечается, что за элитную резиденцию площадью 464 квадратных метра актер хочет получить 3,35 миллиона долларов. В особняке есть бассейн, джакузи, место для проведения мероприятий, а также комната с коллекцией вин. Соседями будущих хозяев будут Ким Кардашьян, Канье Уэст и Крис Дженнер.

Известно, что особняк был куплен Сталлоне 10 лет назад за 4,5 миллиона долларов. Почему актер решил продать свой дом с убытком в более чем миллион долларов, пока неясно.