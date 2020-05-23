Опубликована расшифровка переговоров пилотов Airbus A320 ,потерпевшего аварию в Пакистане

Расшифровку радиообмена опубликовал в своем Twitter-аккаунте пилот, общественный деятель и певец Фахр-э-Алам (Fakhr-e-Alam), она подтверждается аудиозаписями, которые выкладывают в социальные сети близкие к авиации пакистанцы. Тем не менее, официально подлинность этих материалов ни подтверждена ни опровергнута.

Согласно этим переговорам, диспетчер сообщил пилотам, что они отклоняются от маршрута влево, а экипаж PK 8303 ответил, что самолет движется прямо, но они «потеряли двигатель».

Затем диспетчер дает указание на свободную полосу, пилоты подтверждают готовность захода на посадку. Спустя некоторое время экипаж подал сигнал бедствия (троекратное повторение MAYDAY) и больше не отвечал, хотя диспетчер сказал, что освободил для них обе полосы аэропорта.